中保科：疫情下民眾少出門 看好社區服務App市場

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（中央社記者潘智義台北25日電）中保科力推多角化經營，副董事長林建涵今天在線上記者會表示，提供社區服務的「好生活」App已有1000多社區、4000戶使用，因應疫情民眾在家少出門情況，服務需求更大。

林建涵指出，中保科好生活App提供領取包裹、智慧開門、繳管理費、生活繳費、瓦斯抄表、叫車服務，在疫情下民眾多避免外出用餐，許多社區透過中保科好生活App，提供餐飲服務；另外大樓對講機功能在App的應用下，也可透過手機取代。

他說，進軍社區市場不一定要直接和社區管委會接洽，可透過物業管理公司，再進一步取得物業承攬社區的業務；有類似中保科好生活App服務的業者投入市場逾10年，市占率才3成，代表市場潛力雄厚。

不只好生活App可提供智慧服務，中保科與各地方政府的智慧城市業務也持續推動，林建涵強調，桃園、新北、高雄的智慧城市業務仍繼續開展。

中保科轉投資復興空廚新增第2生產線原訂5月開始生產，因疫情推遲至6月，不過其他業者因員工染疫，很多訂單都轉到復興空廚。

林建涵認為，電動車未來3到5年會取代部分傳統車輛，近來發生的停電事件，凸顯提供廠商住家儲能系統的商機，可在晚上用電量較少時，進行儲能，存6個多小時的電力，可讓有大冰庫的店家在停電時不必擔心食物壞掉。

在多角化經營策略下，中保科技集團攜手中華資安國際成立保華資安團隊，進入網路安全市場。

另外，台灣永續指數2019年8月成立指數，中保科在9月入選為成份股，中保科為台灣永續指數成份股當中，唯一入選的保全業。（編輯：潘羿菁）1110525