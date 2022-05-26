勞動部前次長陳益民接任工總秘書長 6/14正式上任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北26日電）懸缺多時的工總秘書長將由勞動部前次長陳益民出任，工總今天表示，陳益民正在辦理行政院顧問退休流程，將在6月14日正式上任；原秘書長蔡練生已自請退休，但這段期間持續以「義工」方式協助推動工總會務。

先前台塑集團總裁王文淵與工總前秘書長蔡練生意見不合，王文淵主動請辭工總理事長職務，新任理事長由聯華神通集團董事長苗豐強接任，蔡練生自請退休。

外界關注新任秘書長人選，工總6日證實，將由行政院顧問、勞動部前政務次長陳益民出任。

陳益民熟稔勞動事務，曾在勞動部擔任過多項重要首長職務，包含勞動條件處處長、職業訓練局局長、勞工保險局總經理、勞動部政務次長；原本擔任行政院顧問，經工總邀請，已申請提前退休獲准。

工總今天告訴中央社記者，陳益民目前正在辦理行政院顧問退休流程，將於6月14日正式上任。

至於擔任工總秘書長一職長達16年的蔡練生，工總內部透露，蔡練生已於5月1日正式退休，但一直到新任秘書長上任這段時間，他都持續以「義工」方式協助工總會務進行，理事長苗豐強也表達希望聘他轉任會務顧問，但他傾向「裸退」。（編輯：潘羿菁）1110526