房市有多熱？營建工程職缺數2.5萬飆歷年次高

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）房市有多火熱，看營建業缺工情況就知道。主計總處今天公布111年2月職位空缺統計，營建工程業職缺數達2.5萬個，創下歷年同期以來次高水準，不動產業職缺數也有5510個。

主計總處調查所指的「職位空缺」，意思是企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺；空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，由於員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處補充，當景氣好時，廠商用人需求增加，職缺數也會攀升；反之景氣不好時，廠商面臨業務緊縮的狀況，職缺數可能下降。

主計總處統計，111年2月底工業及服務業職缺數為25.8萬個，年減1.1萬個。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣解釋，職缺數呈現年減，主因是去年同期正處疫後復甦的狀態，勞動市場獲得很大改善，基期偏高所致；今年2月職缺數的絕對值仍是民國100年以來同期次高，反映經濟動能還是不錯。

陳惠欣也說，工業及服務業職缺數減少的關鍵在於營建工程業職缺數年減近5500個，因為和去年同期相比，原物料成本持續走高導致工程量減少，加上移工陸續引進，職缺數才會縮水。

不過陳惠欣強調，營建工程業2.5萬個職缺數還是歷年同期的次高水準，僅低於去年，顯見近年房市熱絡的狀況；從職缺率來看，各行業也是以營建工程業4.97%最高，不動產業4.16%次之。

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雖然COVID-19疫情持續干擾經濟，台灣經濟成長率仍有不錯表現，關鍵便是高科技產業大放異彩，支撐投資、出口暢旺。陳惠欣也說，半導體相關廠商持續擴大國內投資，使今年2月製造業的職缺數創下近10年同期最高。

進一步觀察製造業底下的中業別分類，今年2月涵蓋半導體產業的電子零組件製造業職缺數為2.6萬個，為近10年同期最高，且職缺數年增近2000個；電腦、電子產品及光學製品製造業受到去年第4季至今年第1季終端需求減緩，職缺數呈現年減，不過職缺規模達1.2萬個，仍是10年同期次高。（編輯：林興盟）1110526