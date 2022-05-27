研調：市場疲態未減 6月面板價格持續下跌

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（中央社記者潘智義台北27日電）研調機構群智諮詢今天表示，5月以來地緣政治衝突持續，中國疫情蔓延，波及消費及商用市場，年中銷售旺季不旺，全球市場疲態未減，大尺寸面板備貨需求未見復甦跡象。

群智諮詢新聞稿指出，全球液晶電視面板供給過剩，面板廠面臨巨大壓力，終端市場需求疲軟，品牌商備貨信心陷入悲觀，面板需求遠不如預期。因面板廠產能調降幅度有限，難以對抗急劇下降的面板採購需求。

群智諮詢預估，繼5月面板價格持續較大幅下跌後，6月面板價格將維持下跌趨勢，隨著主流產品價格陸續跌破現金成本，價格跌幅可望收斂。

32吋電視面板市場需求不足，5月價格維持較大跌幅，6月跌勢收斂至每片均價下跌2美元；43吋需求疲軟，5月每片均價下跌4美元，6月將再下跌2美元；50吋終端市場需求低迷，6月價格將再跌1美元。

群智諮詢解釋，液晶顯示器（Monitor）面板第2季終端市場需求未明顯改善，出貨動能走弱，品牌商及代工廠庫存增長，面板採購需求持續下滑，但面板廠商仍然沒有明顯產能調整。

另外，第2季液晶顯示器面板產能供應仍處於高檔，面板價格競爭愈發激烈，儘管部分廠商成本承壓，但價格跌勢難以控制。

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群智諮詢分析，21.5吋全高清（FHD）廣視角面板隨著B2B品牌需求下降，進一步下滑，5月價格下跌4美元，預計6月維持每片均價下跌4美元左右的水準；23.8吋全高清高階廣視角面板，預計6月面板模組每片均價下跌4美元。

筆電面板方面，群智諮詢調查，第2季筆電面板需求大幅下降，面板廠商出貨明顯承壓。部分廠商開始調降產能利用率，但產能下調尚未成為市場共識，供需仍無法回歸平衡，也使5、6月筆電面板主流尺寸價格跌勢將持續擴大。（編輯：張均懋）1110527