劉揚偉看好鴻海全年營運 下半年供應鏈穩定有信心

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，5月業績可比預期好，第2季和全年營運預估會比今年初的預期好，對下半年供應鏈穩定度有信心。

鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉行股東常會，因應COVID-19疫情防疫，股東會現場安排社交距離間隔座位，經營團隊與出席股東採取視訊連線方式。

小股東在臨時動議中提問中國大陸COVID-19疫情封控對營運影響，劉揚偉指出，中國大陸疫情管控對物流仍有挑戰，不過目前重要廠區營運正常，影響有限，集團持續與供應商和客戶密切溝通。

他指出，上海地區已經開始解封，鴻海集團關注其他地區疫情變化，因為集團在中國大陸有30多個廠區，做好調配產能，強化開發與試產（NPI），劉揚偉指出， 中國大陸廠區持續閉環生產和泡泡式管理，未來疫情可能持續發生，如何將管理做到扎實，這是各廠區不斷演練準備的目標。

劉揚偉也提到，鴻海創辦人郭台銘開發的家用PCR測試儀器，已經獲得台灣衛福部食藥署通過，希望得到中國大陸支持，能應用在中國大陸廠區內。

小股東問及第2季和下半年營運展望，劉揚偉指出，目前看來5月業績可比預期好，第2季和今年全年營運預估會比今年初預期要好，他對於下半年供應鏈穩定度有信心。

劉揚偉表示，上海地區對供應鏈影響趨緩，下半年朝較好趨勢發展，鴻海在中國大陸不同廠區都正研發NPI新產品，目前一切朝正向發展，加上下半年傳統旺季可期，預估可按照往年表現較上半年好，在客戶結構、量產速度、供應鏈管理等項目，他相當有信心。（編輯：楊凱翔）1110531