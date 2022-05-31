業成：明年海外設廠 小規模投資找現有廠房

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（中央社記者潘智義台北31日電）觸控面板廠GIS-KY業成董事長周賢穎今天在股東會後線上記者會表示，明年將在海外建置新廠，初期投資不會很大，僅新台幣幾億元，並傾向找現成廠房。

周賢穎指出，除中國生產基地外，海外擴建新生產基地可能考慮越南、印度；至於筆電模組廠產能陸續擴增，預計6月底可以完工，設計月產能150萬台，目前已達100萬台。

他說，第2季受中國封城影響，但下半年可望陸續回復正常，但原本預期今年業績較去年成長的說法仍須修正，恐怕只能持平。

業成統計，去年平板電腦觸控模組業務占6成、筆電模組占2成，今年筆電模組占比可望上升為3至4成，平板電腦降至5成，手機占比縮小至10%以內；筆電模組擴增產能預計在6月建置完成，今年對筆電大客戶供貨也將增加。

業成規劃蓋板鍍膜業務預計2023年才會貢獻營收，至於車用觸控產品則會找合作夥伴，傾向找有能力但缺乏這方面業務的面板廠合作。

業成表示，中國封城超過預期，盼下半年逐季更好，指紋辨識產品技術不設限，屏下光學、超音波、電容技術都會著墨，但指紋辨識產品實現獲利並不是今年。

另外，業成元宇宙產品布局比較接近收獲階段，因都是應用現有的技術，希望明年會有一點回收。（編輯：黃國倫）1110531