央行：升息不傷金融穩定且有助抑制房市炒作

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）中央銀行總裁楊金龍多次對外界宣示，貨幣政策將朝緊縮方向走，外界關注是否影響金融穩定，央行官員今天表示，升息對金融業有利，且對於抑制房市投機炒作可發揮一定功能。

中央銀行今天發布第16期金融穩定報告，彙整110年初至今年4月間國內外經濟金融情勢的發展。

央行指出，110年在疫情持續發展但衝擊漸緩下，台灣的金融體系維持穩定；展望111年，全球疫情反覆及俄烏衝突未息，導致全球經濟下行風險升高，S&P Global Market Intelligence預估全球經濟成長率將放緩為2.9%，且俄烏戰事推升原物料價格走高，增添國際通膨壓力，預期全球消費者物價上漲率（CPI）將明顯升溫至6.7%。

央行分析，為了抑制全球通膨漲勢，歐美主要經濟體央行將逐步加快貨幣政策正常化步伐。

由於楊金龍日前也宣示台灣貨幣政策將朝緊縮方向走，外界關注央行若再升息，是否影響金融穩定。

央行官員表示，央行升息對金融業有利，以銀行業來說，有助於提高利息淨收益，此為銀行核心獲利動能；至於壽險公司，短期可能影響債券投資部位評價利益，但壽險是長期投資，升息帶動利率走高，不只提高投資收益、利差損也會減緩，同樣帶來好處。

除此之外，央行官員提到，升息在抑制房市投機炒作也發揮一定功能。

展望未來，央行提醒，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆等3大不確定性，可能使全球高通膨現象更加持久，且主要經濟體加速緊縮貨幣政策，也將擴大金融市場波動，增添全球經濟下行風險。

央行表示，未來將密切關注後續發展對台灣經濟金融的可能影響，並適時採取相關因應措施，以促進國內金融穩定。（編輯：林淑媛）1110531