達克沃絲訪台 經長允諾與伊利諾州深化經貿交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北1日電）美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）今天結束訪台行程，經濟部長王美花對達克沃絲歷來對台灣的支持與貢獻表示感謝，並支持推動深化台美經濟夥伴關係。

達克沃絲率領的訪問團5月30日晚間搭機抵台，今天下午結束訪問行程離台。王美花在今天與達克沃絲會談上，對達克沃絲致力為深化台美經貿關係，包含曾力促台灣成為印太經濟架構（IPEF）成員的努力致謝。

經濟部轉述，達克沃絲表示，台灣是美國不可或缺的重要夥伴，並強調經濟安全與國安具同等價值，將持續支持台灣加入印太經濟架構。

王美花說明她在去年底與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）視訊會議，並成立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），在半導體、5G、電動車及潔淨能源等領域諸多交流，也期盼台美之間啟動新的經貿合作關係。

經濟部指出，達克沃絲及伊利諾州首席助理副州長史貝雅（Bria Scudder）介紹伊利諾州投資環境優勢及獎勵措施等，期待台灣太陽能（電池與模組）、5G通訊及電動車業者前往伊利諾州投資，深化雙邊經貿關係。

王美花表示，台灣強項在於製造，在上述產業擁有諸多廠商，另有上銀、友達及拓連科技等廠商在伊利諾州設立據點，會後將請台灣業者將伊利諾州列為投資參考標的，鼓勵台商籌組經貿訪問團赴伊利諾州；另王美花邀請伊利諾州長或派代表出席今年8月30日在台灣舉辦的「美國商機日」活動，推介伊利諾州投資環境，促進雙邊投資往來。

達克沃絲及史貝雅指出，伊利諾州擁有優良育成環境，提供許多商機，並有諸多大學參與育成計畫，期許雙邊加強生醫產業合作；王美花回應，生醫是台灣重要產業，同意將就生醫產業推動交流合作。

經濟部指出，雙方在加強經貿及產業合作上取得共識，王美花表示將持續與伊利諾州展開各經貿領域的交流與合作，會談在熱烈溝通及愉快氣氛下結束。（編輯：黃國倫）1110601