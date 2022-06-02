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美股收黑 投顧：台股端午節連假前恐逢壓

2022/6/2 08:25
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（中央社記者江明晏台北2日電）通膨憂慮下，美國股市今天再收黑，台股1日下跌132點，收在16675點。投顧指出，台股今天開盤適逢端午連假前賣壓，市場恐相對觀望。

對於通貨膨脹的憂心，繼續影響市場情緒，美國股市3大指數今天再收黑。

道瓊工業指數下滑176.89點，或0.54%，收在32813.23點。標準普爾500指數下跌30.92點，或0.75%，收在4101.23點。以科技股為主的那斯達克指數下挫86.93點，或0.72%，收在11994.46點。費城半導體指數跌挫49.66點，或1.60%，收在3049.03點。

台股1日下跌132點，收在16675點，逼近季線反壓失守16700點整數關卡，量能僅新台幣2500多億元。

三大法人自營商賣超8.18億元，投信買超7.48億元，外資及陸資賣超100.93億元，合計賣超101.63億元，外資終結連3買。

投顧指出，今天是端午連假前台股的最後一個交易日，觀望性賣壓可能浮現，加上6月3日美國將公布非農就業人數，市場還需觀察美股表現。（編輯：楊蘭軒）1110602

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