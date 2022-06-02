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櫃買中心6/8舉辦台灣科技論壇 提升海外能見度

2022/6/2 14:57
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（中央社記者韓婷婷台北2日電）櫃檯買賣中心將於6月8日至10日與元富證券合作舉辦「台灣科技論壇」海外法人說明會，共邀集8家具產業代表性的公司，與全球機構投資人以線上視訊會議方式會談，提升海外能見度。

參與本次海外法人說明會的公司包括力旺、譜瑞-KY、宜鼎、環球晶、綠界科技、群聯6家上櫃公司，以及旺宏、景碩2家上市公司。

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櫃買中心表示，2022年1月至4月全體上櫃公司營收達新台幣8846億元，較去年同期成長8.64%，顯示整體上櫃公司基本面強健，希望透過本次活動，讓國際投資人瞭解台灣優質上櫃企業的經營績效。

櫃買中心表示，將持續積極辦理引資活動，在既有的成果上，繼續提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場新制度的全面認識。外資持有上櫃股票比重從2010年底的11%來到2022年5月底的19%，整體外資持股比例顯著提升。（編輯：張良知）1110602

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