永豐金證：跨境戰略以香港為基石拓展國際

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）永豐金證券啟動第二階段跨境戰略計畫，香港子公司永豐金證券（亞洲）公司董事總經理由朱光勳接任，永豐證董事長、永豐金控總經理朱士廷今天透過新聞稿表示，將以香港為基石拓展國際。

朱士廷表示，永豐金控規畫未來3年四大策略之一就是跨境衝刺海外收益、拓展海外布局，證券在香港以證券亞洲、資產管理及金融服務3間公司建立完整平台，是拓展跨境策略的重要基石。永豐金證券的香港布局，讓他看到了證券業走上國際的圓夢藍圖。

朱士廷指出，香港是永豐金證券跨入亞洲邁向國際的重要基石，接任新職的朱光勳是來自台灣落地深耕香港25年的優秀領導人才，必能發揮其多年積累實力，開展東南亞及海外營運商機。

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朱士廷說，證券是金控第二大業務核心，這幾年表現出色，面對未來的金融業大者恆大，證券要思考未來長期業務趨勢，建立產品分散、業務分散、地區分散的跨境戰略。除了積極推動複委託業務，香港布局是戰略亮點，從金融開放、商品廣度及深度、甚至期貨業務等發展，香港接軌國際程度高，接觸的層面及產品都與台灣不同，可以從香港出發創造其他布局機會。

朱光勳表示，一個合格的管理團隊，達成營運獲利、創造良好工作環境、做齊產品線、落實基礎工作、做好投資研究，為股東、同事、客戶負責。（編輯：張均懋）1110602