展示軟實力 泰國台商總會首辦台灣商品展
2022/6/2 19:01（6/2 19:11 更新）
泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，有將近50家台灣廠商或企業共襄盛舉。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，展示台灣的美食、智能和醫療產品以及台灣的人文風景，除了展示台灣的軟實力，也希望藉此把台灣這個品牌推廣出去。
台灣商品展（Taiwan Showcase 2022）6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，有近50家在泰國的台灣廠商或企業共襄盛舉，台商聯合總會今天舉辦開幕典禮。
台商聯合總會會長郭修敏接受中央社訪問表示，雖然台商聯合總會成立已經30週年，但這是台商聯合總會第一次主辦這樣的展覽，之前都是協助別人辦展，總會希望藉這個機會把台灣這個品牌推廣出去，也展示台灣的軟實力。
受邀致詞的駐泰代表處副代表徐蔚民表示，台灣商品展不僅是慶祝台商聯合總會成立30週年，更是呈現了台商持續致力促進台泰經貿關係的精彩成果，相信台商聯合總會將持續提升雙邊經貿往來，並成為泰國推動永續經濟發展的助力。
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展場分為3大區域包括工業科技、文化旅遊和台灣美食。工業科技區展出包括智能、電動汽車與醫療等相關產品；生活美食聚集了台灣經典美食如菠蘿派、台式麵包、饅頭、茶葉蛋和珍珠奶茶等。
文化及旅遊區除了有台灣三大航空公司華航、長榮和星宇航空，台灣觀光局也設置參展單位，推廣台灣旅遊，暹羅代天宮和南瑤媽祖宮則設攤介紹台灣宗教信仰與文化活動，讓泰國民眾對台灣的風土、民情、景觀和文化有更進一步的認識。（編輯：黃自強）1110602
泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，2日舉辦開幕典禮。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，現場請來三太子助陣炒熱氣氛。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
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