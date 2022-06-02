更多編輯台推薦新聞：
賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
吳念真當40年做戲的人最想拍一清專案 國際書展分享黑道大哥趣談
首頁 / 產經

展示軟實力 泰國台商總會首辦台灣商品展

2022/6/2 19:01（6/2 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，有將近50家台灣廠商或企業共襄盛舉。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，有將近50家台灣廠商或企業共襄盛舉。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，展示台灣的美食、智能和醫療產品以及台灣的人文風景，除了展示台灣的軟實力，也希望藉此把台灣這個品牌推廣出去。

台灣商品展（Taiwan Showcase 2022）6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，有近50家在泰國的台灣廠商或企業共襄盛舉，台商聯合總會今天舉辦開幕典禮。

台商聯合總會會長郭修敏接受中央社訪問表示，雖然台商聯合總會成立已經30週年，但這是台商聯合總會第一次主辦這樣的展覽，之前都是協助別人辦展，總會希望藉這個機會把台灣這個品牌推廣出去，也展示台灣的軟實力。

受邀致詞的駐泰代表處副代表徐蔚民表示，台灣商品展不僅是慶祝台商聯合總會成立30週年，更是呈現了台商持續致力促進台泰經貿關係的精彩成果，相信台商聯合總會將持續提升雙邊經貿往來，並成為泰國推動永續經濟發展的助力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展場分為3大區域包括工業科技、文化旅遊和台灣美食。工業科技區展出包括智能、電動汽車與醫療等相關產品；生活美食聚集了台灣經典美食如菠蘿派、台式麵包、饅頭、茶葉蛋和珍珠奶茶等。

文化及旅遊區除了有台灣三大航空公司華航、長榮和星宇航空，台灣觀光局也設置參展單位，推廣台灣旅遊，暹羅代天宮和南瑤媽祖宮則設攤介紹台灣宗教信仰與文化活動，讓泰國民眾對台灣的風土、民情、景觀和文化有更進一步的認識。（編輯：黃自強）1110602

泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，2日舉辦開幕典禮。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，2日舉辦開幕典禮。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，現場請來三太子助陣炒熱氣氛。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
泰國台灣商會聯合總會為了慶祝成立30週年，首度主辦台灣商品展，6月1日到5日在曼谷市中心的百貨公司登場，現場請來三太子助陣炒熱氣氛。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族