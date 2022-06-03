台股震盪 央行點出3大不確定性牽動後續表現
2022/6/3 10:35（6/3 10:57 更新）
端午連假前夕，市場觀望氛圍轉濃，使得台股結束反攻態勢，陷入震盪。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北3日電）端午連假前夕，市場觀望氛圍轉濃，使得台股結束反攻態勢，陷入震盪。中央銀行最新報告點出3大不確定性，直言國內疫情升溫、主要央行可能加快升息步伐等因素，將牽動股市表現，宜密切關注。
中央銀行5月底發布第16期金融穩定報告，彙整110年初至今年4月間國內外經濟金融情勢的發展。
台股去年寫下多項驚奇，央行報告指出，110年5月因國內疫情復燃，台灣的上市股價指數一路遽跌，波動率大幅跳升，而後隨全球通膨疑慮提高、市場預期美國加快升息、地緣政治風險升溫及疫情反覆等多空訊息變化，上市股價指數震盪走升，波動率回降，12月29日股價指數收在18248點，續創歷史新高，全年漲幅23.66%，領先國際主要股市。
此外，110年股市交易熱絡，上市股票月平均成交值較上年大增102.15%，帶動股票成交值年周轉率大幅提高至176.6%，高於多數國際主要股市，整體流動性佳。
不過今年以來，上市股價指數隨國際股市震盪而大幅回落，波動率則再度擴大。
央行點出3大不確定性，考量近期國內疫情升溫，加上國際地緣政治風險及主要央行可能加快升息步伐等因素，將牽動後續股市表現，宜密切關注相關發展。
新台幣匯率今年以來也多呈貶勢，不過央行指出，111年1到4月新台幣兌美元匯率波動率較去年擴大，介於1.34%至5.56%之間，但相較於日圓、歐元、星幣及韓元等貨幣，新台幣對美元匯率仍相對穩定。（編輯：潘羿菁）1110603
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