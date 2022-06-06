大立光勁揚逾8% 台股收漲53點站上16600點

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（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天早盤突破16600點後一度震盪翻黑，隨著大立光勁揚帶動蘋概股氣勢，大盤指數翻紅，終場收在16605.96點，上漲53.39點。投顧看好台股有撐，將伺機向季線與萬七關卡邁進。

電子股上漲0.33%，成交比重近54%；金融股漲0.57%，鋼鐵股漲2.1%。航運類股午盤後翻黑，終場下跌0.54%。

電子權值股大立光5月營收止跌回升，今天股價以1810元作收，上漲8.38%，站上季線；鴻海5月營收呈現月增及年增，創同期新高，今天終場以115.5元作收，上漲1.32%；台積電收平盤540元。

貨櫃三雄開高走低，長榮下跌0.69%，收143.5元；陽明、萬海收平盤126.5元、158.5元。

金融股午盤急拉翻紅，富邦金收64元，上漲0.47%；國泰金收54.8元，上漲0.55%；新光金勁揚7.87%，收9.87元。

富邦投顧指出，台股拉回短期均線整理，預期月線約16184點、波段起漲區約16000點支撐力強，大盤稍事休息後，將伺機向季線約16822點與萬七關卡邁進。（編輯：楊凱翔）1110606