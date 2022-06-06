外資減碼航運金融股 賣超長榮航1.65萬張最多

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（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天早盤突破16600點後一度震盪翻黑，終場收16605.96點，上漲53.39點。外資及陸資賣超新台幣22.24億元，提款航運、金融及電子權值股，以長榮航賣超1.65萬張最多。

台股今天早盤開高，在金融、電器、化工股走弱影響下，指數一度翻黑，而後觀光、光學鏡片、鋼鐵股走強，大盤震盪走高，終場上漲53點，收在16605.96點。

自營商今天買超18.57億元，投信買超11.20億元，外資及陸資賣超22.24億元；三大法人合計買超7.53億元。

觀察外資賣超前10名個股，航運股占3席，金融股占4席，依序為長榮航1.65萬張、元大金1.07萬張、台泥6384張、華航6077張、長榮5188張、兆豐金4825張、玉山金4640張、國泰永續高股息4310張、永豐金4121張、台積電3910張。

外資買超前5名張數皆破萬，以金融及面板股為主，依序為新光金2.9萬張、聯電2.27萬張、友達1.11萬張、群創1.08萬張、元大滬深300正21.07萬張。

投信買超個股前5名包括上海商銀、大聯大、新唐、可成、臻鼎-KY。（編輯：張均懋）1110606