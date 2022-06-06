AWS本地區域落腳台灣 提供毫秒級低延遲效能

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（中央社記者吳家豪台北6日電）亞馬遜公司旗下網路服務AWS今天宣布將在台灣推出全新AWS Local Zone（本地區域），擴充現有基礎設施，可在雲端邊緣提供毫秒級低延遲的效能。

AWS透過新聞稿說明，全新AWS Local Zone將擴充AWS在台灣現有基礎設施，包含便於開發者使用的快速內容交付網路（CDN）服務Amazon CloudFront、提供連結AWS區域與私人網路的網路服務AWS Direct Connect，以及將AWS基礎設施、服務、應用程式介面（API）與工具延伸至客戶端的全託管服務AWS Outposts。

AWS指出，大多數客戶透過在AWS區域執行應用即可滿足所需的延遲要求，但有些客戶希望AWS基礎設施能緊鄰終端用戶及本地端資料中心，以滿足他們對超低延遲的需求。

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AWS台灣暨香港總經理王定愷說，AWS本地區域將以節省成本、可擴展性及高可用性等特點，協助更多不同類型的大中型企業、新創公司及AWS合作夥伴，為終端用戶帶來低延遲應用。

中華電信總經理郭水義說，此次AWS在台落地本地區域，中華電信將進一步與AWS深度合作，滿足企業高頻寬、低延遲存取及高速資料處理的要求與期待。企業更可透過中華電信5G及與AWS結合的國際雲網服務架構，鏈結全世界的雲網融合服務，迅速拓展全球市場。（編輯：黃國倫）1110606