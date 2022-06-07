面板報價跌跌不休 研調：第3季恐旺季不旺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）研調機構群智諮詢今天表示，第2季終端市場需求衰退，品牌商降低面板備貨，第3季旺季恐難強勁恢復；集邦科技也調查，電視面板6月全面跌破現金成本，7月恐將續跌。

群智諮詢今天公布6月上旬面板報價續跌，其中65吋電視面板每片均價131美元，較5月上旬下跌10美元，比昨天公布面板報價的集邦科技，65吋電視面板每片均價136美元還低。

群智諮詢最新報告指出，進入第2季末，全球液晶電視面板市場供給持續過剩，但終端消費市場以及品牌商對面板備貨需求卻深度收縮，第3季雖為面板備貨的傳統旺季，但終端市場需求未現好轉。

群智諮詢認為，台、韓面板廠商控制產能，中國面板廠依然維持高產能利用率，但部分產線也有被動減產，只是面板實際供應量依然處於較高水準。

群智諮詢調研數據顯示，液晶電視面板價格6月維持下降趨勢，32吋下跌2美元，跌勢收窄；43吋6月下跌2美元；50吋需求受鄰近尺寸的排擠，6月維持約下跌2美元；55吋供應控制力度有限，需求低迷，大尺寸面板因北美和中國終端市場需求未見恢復，需求疲軟。

研調機構集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓接受線上採訪指出，在沒有大規模減產的前提下，目前還看不到電視面板報價回到現金成本之上的跡象，而7月價格應是續跌，但跌幅預期會較6月收斂 。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

范博毓表示，目前電視市場需求仍受到通膨等不利因素干擾，品牌客戶為了避免庫存持續堆積的問題，對面板採購的態度依然保守。

他說，面板廠雖然意識到價格滑落速度加劇，但產能調節上仍僅限於部分產能，而非全面性的調整。在供需持續失衡下，6月電視面板價格續跌，32吋、43吋下跌約5至6美元；55吋下跌7美元，65吋、75吋同樣面對產能過剩的壓力，下跌12至14美元。電視面板各尺寸應該都已跌破現金成本，持續往變動成本與材料成本水位靠攏。（編輯：潘羿菁）1110607