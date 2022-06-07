遠傳亞太電原訂9月底合併 井琪：幾乎肯定會延後

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（中央社記者江明晏台北7日電）遠傳、亞太電信併購案合併基準日暫定9月30日，遠傳總經理井琪今天表示，一切按主管機關審議時程，但目前「幾乎肯定延後」，針對亞太電收購價，她表示，很清楚該多少就多少。

電信產業掀起整併潮，台灣大哥大將併購台灣之星，遠傳電信也將併購亞太電信，原訂合併基準日為9月30日，目前仍待國家通訊傳播委員會（NCC）等主管機關審議通過，且3名新委員將在今年8月1日上任。

井琪表示，一切均按照主管機關的時程，目前看來，暫訂的合併基準日9月30日幾乎可肯定會延後，畢竟通過後，還需要兩個月的時間跟證交所、金管會走流程，「現在都6月了，9月底前完成不太可能」、「能提早更好，但不容易」。

她也提到，合併是大事，草率不得，絕對尊重主關機關時程，尤其又有兩個合併案要審議處理。

此外，針對先前有股東質疑亞太電「賤賣」給遠傳，井琪今天回應，買賣雙方一定要合理才能成交，沒有太便宜或太貴，「要你情我願」，股民從外頭看，不清楚營運狀況，合併就是要盡職調查（D.D），很清楚該多少就多少，價格是很合理，不然不用等外頭抗議，亞太電自己也會先抗議。

遠傳電信日前宣布，將以換股方式吸收合併亞太電信，遠傳預計發行3.57億股，換股比例為每1股亞太電換遠傳0.0934406股。

亞太電信已於4月15日舉辦股東臨時會，股東出席率逾73%，以超過90%贊成率通過亞太電信與遠傳的合併案，而合併案行使異議的股東，要求公司依合理價格買回的股數，至法定截止日，合計占股本的比例僅2.35%，若扣除法人股東，其餘有異議自然人股東僅約0.1%。（編輯：張均懋）1110607