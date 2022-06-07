林岳田重返思科 擔任台灣總經理

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（中央社記者吳家豪台北7日電）網通大廠思科今天宣布林岳田為新任思科大中華區副總裁暨台灣總經理，負責台灣地區的策略規劃及銷售業務，持續推動業務成長。

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思科透過新聞稿表示，林岳田擁有超過24年的IT產業經驗，曾領導思科台灣的商業、企業、服務供應商及公共部門業務，完成多項跨技術商業專案。重回思科任職前，他在2020年至2022年擔任Hitachi Vantara台灣總經理。

林岳田說，近年因應新興的混合工作模式崛起，數位轉型加速發展。憑藉思科在台灣深耕多年的穩固市場基礎，期待能與團隊持續強化合作夥伴的生態圈，幫助在地用戶從現代化技術獲取最大的業務效益。（編輯：趙蔚蘭）1110607