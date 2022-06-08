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元富與櫃買辦台灣科技論壇 力旺環球晶等8企業上場

2022/6/8 13:27
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（中央社記者韓婷婷台北8日電）新光金控旗下元富證券與櫃買中心共同主辦「2022MasterLink x TPEx Taiwan Technology Day」台灣科技論壇，於6月8日至6月10日展開，邀請到包含力旺、環球晶等8家台灣科技產業供應鏈的領導廠商。

元富證表示，此次論壇邀請台灣科技產業供應鏈的領導廠商，包含力旺、環球晶、綠界、宜鼎、景碩、旺宏 、譜瑞和群聯等8家優質企業，與來自海內外機構投資人進行深度對談。

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另外，也將進行櫃買市場發展、推動永續發展成效，以及新能源車PCB新應用機會探討等專題演講。

元富證券總經理張清發表示，資本市場活絡程度對促進國家金融發展扮演極重要角色，因此元富證券致力為上市櫃公司與海內外機構投資人搭建溝通平台，提供企業最新金融市場服務、讓更多台灣上市櫃公司前進國際資本市場、提升國際市場能見度，也期盼能吸引更多資金挹注國內資本市場，共同活絡台灣經濟。（編輯：楊凱翔）1110608

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