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研華5月營收創歷史次高 維田寫今年次高

2022/6/8 21:13
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（中央社記者吳家豪台北8日電）工業電腦廠龍頭研華今天公布5月合併營收新台幣56.14億元，月增17.56%、年增25.12%，改寫單月歷史次高，主因昆山廠恢復正常運作；維田5月營收8737萬元，月增18.98%、年增20.76%，創今年單月次高。

研華今年前5個月合併營收265.1億元，年增18.75%，創歷年同期新高。

研華發布新聞稿表示，5月營收以區域別來看，北美、中國及新興市場表現最強勁，分別年增41%、24%及18%；中國市場5月營收為今年新高水位。

研華指出，中國昆山製造中心於5月中旬已恢復正常運作，並透過擴大招工、提高利用率，積極彌補封控期間的缺口，整體營運可望逐步增溫。

工業電腦廠維田今年前5個月合併營收3.9億元，年增29.79%，改寫歷年同期新高。

維田表示，5月營收雖受到中國實施封控管制，致供應鏈不穩、缺料等問題影響，但營收已較4月明顯增加，隨著上海陸續解封，原物料和物流瓶頸可望進一步紓解，維田持續進行產能優化及庫存調節，預期6月遞延出貨效應將顯現。（編輯：張均懋）1110608

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