王美花接待法國參議員訪團 期待深化台法經貿合作

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法國參議員訪團8日下午拜會經濟部長王美花（中），雙方在經貿及產業合作達成共識，將持續展開數位經濟、半導體自主韌性、電動車等減碳等領域的交流與合作。（經濟部提供）中央社記者曾智怡傳真 111年6月9日

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（中央社記者曾智怡台北9日電）法國參議員訪團昨天下午拜會經濟部長王美花，經濟部今天表示，雙方在經貿及產業合作達成共識，將持續展開數位經濟、半導體自主韌性、電動車等減碳領域的交流與合作。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）率領訪團昨天上午搭機抵台展開訪問行程，並在下午與王美花會談。

經濟部今天發布新聞稿表示，葛利歐指出，法國有交通運具等重要產業，期待深化台法雙邊經貿關係；王美花表示，台法經貿及產業交流密切，雙方透過台法經貿對話會議、及台法工業合作會議等進行對話已有相當成果，對深化雙方經貿合作甚有助益。

王美花指出，淨零排放及開發再生能源是全球趨勢，台法也可在浮動式離岸風電、電動車及減碳等領域加強合作。

參議員海路鐸（Ludovic Haye）指出，COVID-19疫情爆發後，全球意識到經濟自主的重要性，台灣早已逐年降低對中國依賴，盼台法共組經濟自主韌性。

王美花回應表示，台灣是高階晶片主要製造及供應國之一，但設備材料也須仰賴歐洲、日本的供應，製造過程中所需高純度氣體為法商在台所產，這是最佳案例之一，顯示台法合作將創造雙贏及互利共榮。

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為提升台法經貿關係，參議員艾伯雷（Vincent Eblé）提出加強台法在數位經濟領域的合作。王美花表示，發展數位經濟須具備相當的技術，更需重視安全性，同時也需盟國支持，台法同屬民主盟國，將是數位經濟合作的最佳夥伴。

經濟部指出，雙方在經貿及產業合作達成共識，兩國將持續展開各經貿領域的交流與合作，會談在熱烈溝通及愉快氣氛下圓滿結束。（編輯：郭無患）1110609