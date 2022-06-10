歐洲買盤力道放緩 中鋼5月營收月減4.24%

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（中央社記者賴言曦台北10日電）中鋼今天公布5月營收為新台幣434.82億元，月減4.24%，年增9.48%；中鋼執行副總經理黃建智表示，由於歐洲鋼價回落，買盤還在消化庫存，進貨力道放緩，影響中鋼5月營收表現。

中鋼今年前5月累計營收2041.04億元，年增17%；黃建智接受中央社記者電訪時表示，中鋼每個月出口占整體銷售比例達35%至40%，俄烏戰爭開打後，歐洲成為中鋼主要的外銷市場，帶動3月、4月營收表現。

但他提到，隨著俄烏戰事膠著，歐洲對缺鋼的恐慌氣氛逐漸退去，導致歐洲鋼價回落；且中國大陸封城讓汽車減產，連帶影響鋼鐵需求，加上買盤庫存足夠，讓中鋼的外銷量有下降趨勢，影響5月營收表現。

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國內方面，黃建智表示，由於中國大陸防疫政策、升息、通膨及亞洲貨幣貶值等因素影響買盤信心，儘管國內需求都在，但「變成沉在水裡」，且下游庫存仍足夠，市場又沒有追漲氣氛，買盤因看跌行情而進入觀望或分階段進貨。

展望後市，黃建智認為，雖然目前鋼市存在不穩定因素，各方對行情看法保守，第2季表現「旺季不旺」，但隨著中國大陸解封、官方推出振興經濟措施等，研判將帶動市場對鋼鐵的需求，第3季有望「淡季不淡」。（編輯：張良知）1110610