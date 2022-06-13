台微體簽訂200億元授權合約 創台生技業最大合作案

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）台灣微脂體今天宣布與國際製藥廠Endo International plc簽訂旗下長效緩釋配方關節炎止痛藥TLC599商業化合約。雙方簽訂授權合約總里程金高達6.7億美元（折合約新台幣200億元），為台灣生技產業歷來金額最大的合作案。

台微體今天發布新聞稿表示，旗下已進入三期臨床試驗適用於關節炎止痛TLC599已簽訂授權合約；根據與Endo旗下子公司Endo Ventures Limited 簽訂合約條款，台微體將主要負責產品的開發，Endo則主要負責在美國地區取得產品的法規許可及商業化運作。

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雙方簽訂，一旦獲得主管機關核可，Endo將獨家於美國製造、行銷、銷售和分銷該產品。台微體可獲得3000萬美元的簽約金、1.4億美元的開發里程金、5億美元的銷售里程金以及雙位數比例的銷售權利金。

台微體為專注藥物傳輸系統研究與新藥開發的生技製藥公司，透過其在脂質藥物傳輸系統與新劑型新藥研發，希望達到提升藥物用途效果並延長藥品專利和產品生命週期。2012年12月21日掛牌上櫃；考量未來進軍歐美市場資金需求龐大，2021年將公司私有化，由「森投資」出手收購成為100%子公司，並於2021年10月8日起終止櫃檯買賣。（編輯：潘羿菁）1110613