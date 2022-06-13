逾2.9萬業者申請餐飲行銷補助 經部延長期限至6月底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北13日電）為協助業者因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經濟部今天宣布原訂於6月15日截止申請的「餐飲業者行銷補助」方案，申請期限延長至6月30日止，補助總額為新台幣36億元。

經濟部今天發布新聞稿表示，餐飲業者行銷補助自5月16日受理申請，迄今已逾2萬9000家餐飲業者提出申請，期間內業者詢問及申請意願踴躍，顯示餐飲業者對優惠促銷引客有強烈需求。

經濟部說明，本次方案可補助總額已於5月26日增列至36億元，原訂申請期限至6月15日，考量疫情期間餐飲業者仍有需求，為了讓更多餐飲業者有充裕時間申請補助，已將申請期限延至6月30日。

經濟部依業者行銷方案所需經費提供50%補助；其中開立統一發票者最高10萬元，免開統一發票業者最高2萬元。

經濟部解釋，補助方案的後續核銷程序大幅簡化，如使用電子發票者，核銷時附上POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔等，無需按發票逐筆填報；免用統一發票者，只需在自結營收報表填列折價或投入金額即可。

經濟部強調，本項餐飲業者行銷補助無需撰寫企劃書，業者只需上網依示填寫店家基本資料及優惠促銷方案，並上傳餐飲場地照片即可快速完成申請，不需另外再提送企劃書。

為配合地方政府、商圈組織需求，經濟部表示已為店家辦理說明會，以利餐飲業者瞭解方案內容及申請方式，至於有關補助申請方式、相關規定等細節，業者可至申請網站查閱。（編輯：潘羿菁）1110613