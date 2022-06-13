股匯雙殺 外資賣超480億調節晶圓雙雄最多
2022/6/13 19:01
（中央社記者潘智義台北13日電）美通膨壓力升溫，美股重挫，台股今天大跌389.14點，力守萬六關卡；美元升值，新台幣兌美元今天重貶1.58角，外資賣超新台幣480.34億元，年初迄今累計賣超8302億元。
今年來外資不斷賣超，當俄烏戰事升溫，歐美國家擬制裁俄國之際，3月7日國際油價大漲，布倫特原油飆至每桶近140美元，達近14年高點，外資當天大賣台股約823億元。
外資今天賣超480.34億元，鎖定權值股，晶圓代工雙雄成首要標的，台灣證券交易所統計，外資今天賣超聯電2萬7885張居冠、台積電2萬3234張排第2。
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.742元，貶1.58角，連續8個交易日貶值，成交金額12.14億美元；三大法人今天合計賣超504.25億元，其中外資及陸資賣超480.34億元、自營商賣超30.16億元、投信買超6.25億元。
外資賣超前10名以權值股為主，金融股占了一半，依序為聯電、台積電、新光金、中信金、元大金、群創、玉山金、國泰永續高股息、開發金、台泥。
外資買超前10名包括4檔電子股、5檔傳產股、1檔金融股，依序為華新、金像電、國票金、大同、京元電子、中電、富鼎、裕隆、台驊投控、廣宇。（編輯：張均懋）1110613
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀