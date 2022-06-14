井琪：電信新三雄時代更競爭 遠傳不會不理性削價

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遠傳總經理井琪在股東會後表示，「合併就像結婚，經雙方合意」，未來新三雄時代，電信市場會更競爭，但會回歸正常的競爭。（遠傳提供）中央社記者江明晏傳真 111年6月14日

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（中央社記者江明晏台北14日電）針對「遠亞併」，遠傳電信總經理井琪表示，「合併就像結婚，經雙方合意」，以雙贏的角度來講，就沒有誰占便宜；未來新三雄時代，電信市場會更競爭，但會是正常模式，遠傳不會做不理性的削價競爭。

遠傳今天舉行股東會，總經理井琪會後受訪時表示，電信業的合併案正由公平會、NCC（國家通訊傳播委員會）審核中，遠傳和亞太電信的合併案，原則第一是遵法，第二是基於互惠，「合併就像是結婚，經雙方合意」，另外，也有請會計師進行鑑價等必要程序。

她指出，台灣市場規模有限，不利於小業者競爭，遠傳在合併方面也有很多經驗，合併就是創造雙贏，以「雙贏」的角度來講，就沒有誰占便宜的問題，也希望競爭對手能持和自己合併案相同的標準來評價遠亞併。

井琪也提到，未來如果兩個電信合併案均通過，市場將變成3家規模相近的電信業者，會更競爭、但是回歸正常的競爭，要更加努力。新三雄時代，比的是服務品質、產品質量、是否有差異化服務、客戶體驗等，而非削價競爭。

她指出，規模較小的電信業為了爭取市占率，會推出低價方案，但事實證明價錢不是消費者唯一考量，消費者還是會重視品質與服務。遠傳不會做不理性的削價競爭。

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針對企業客戶方面，井琪說明，遠傳過去幾年大力發展「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，協助各企業進行數位轉型；也觀察到，所有客戶、以及客戶的客戶，都在布局虛擬商機，遠傳的企業客戶遍及各行各業，去年企客營收更創下歷史新高。

針對低軌衛星布局，井琪指出，低軌衛星與原來電信業者標到的28GHz頻譜有重疊，以及國際業者與國內業者一體適用的監理原則，仍要看主管機關的規劃。台灣的網路普及率在全世界數一數二，但仍與低軌衛星有互補需求，遠傳對低軌衛星發展樂觀其成。（編輯：楊蘭軒）1110614