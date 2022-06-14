英業達：減碳與能源轉型需求 製造業重大挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）筆電代工廠英業達今天舉行股東常會，會中通過配發現金股利每股新台幣1.4元。英業達說，減碳議題及能源轉型需求，將對製造業帶來重大挑戰，已透過數位轉型行動方案因應外部經營環境變化、滿足客戶需求。

英業達2021年合併營收約5197億元，年增2.25%；營業利益約47億元，年增6.38%；因營業外收支受到閒置資產活化、導致比較基礎差異，稅前淨利約76億元，年減25.58%；歸屬母公司稅後淨利65億元，年減13.38%；每股盈餘1.82元。

英業達致股東營業報告書指出，各主要研調機構均下調今年全球經濟預估成長率，歸因於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株持續影響、俄烏戰爭引發地緣政治衝突、供應鏈中斷、全球通膨攀升幅度恐高於預期等多重因素。

英業達表示，在現有產能基礎下，配合客戶需要落實海內外分工，持續向北美及歐洲擴展生產基地，亞洲繼續以中國及台灣為生產重鎮。海外分散生產強調的是全方位產品線支援，涵蓋筆電、伺服器到車載電子等產品線。

展望今年營運，英業達指出，配合全球運籌服務及供應鏈管理，預期緩解缺料影響後，營收仍將持續成長。（編輯：楊蘭軒）1110614