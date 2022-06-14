爭取第5屆公益彩券發行機構 中信銀將遞件申請

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（中央社記者蘇思云台北14日電）中信銀委託發行公益彩券將在2023年底到期，相關主管指出，中信銀一定會爭取當第5屆的發行機構，預計明天就會遞件，過去有15年的經營經驗，對申請有信心。

公益彩券從1999年發行至今將邁入第5屆，第1屆發行機構為台灣銀行，第2屆為台北富邦銀行，第3屆及第4屆均由中國信託銀行得標，委託台灣彩券公司發行，第4屆發行期到2023年12月31日截止。

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中信銀委託發行公益彩券將於2023年底到期，市場傳出有其他金控有意爭取第5屆公益彩券發行權。相關人士告訴中央社記者，公益彩券第3屆及第4屆都由中信銀得標，預計明天就會遞件申請，「中信銀一定會爭取第5屆的發行機構」，過去有15年的公益彩券實際經營經驗，對申請有信心。

財政部3月中旬已公告徵求國銀擔任第5屆公益彩券發行機構，有意爭取的本國銀行應在今年5月31日至6月15日間提出申請，財政部預計在9月15日前，由甄選會完成評決作業後指定發行機構，2024年1月1日起銜接發行。（編輯：張均懋）1110614