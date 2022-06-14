消費類MLCC庫存逾90天 集邦：下半年恐跌價3%

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（中央社記者張建中新竹14日電）消費類積層陶瓷電容（MLCC）需求趨緩，市場庫存不斷攀高，市調機構集邦科技估計，平均庫存水位逾90天，預期下半年產品價格恐將下跌3%至6%。

集邦科技表示，自2021年第1季至2022年第1季間，消費類MLCC價格1年期間下跌5%至10%，今年第2季為刺激客戶提升拉貨意願，再度降價3%至5%，部分低階消費類MLCC價格甚至已觸及材料成本。

集邦科技觀察過去的MLCC供需循環過程，發現供需轉折點經常出現在連續性的價量齊揚，或價量齊跌之後，例如2020年下半年到2021年經歷價量齊揚的上升段，目前則處於量價同步下滑的局面。

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展望未來，集邦科技表示，中國大陸封城及高通膨明顯影響手機、筆記型電腦、平板電腦及電視等消費產品需求，消費類MLCC需求隨著下滑，市場庫存不斷攀高，平均庫存水位達90天以上。

集邦科技指出，今年下半年消費類MLCC報價壓力未減，恐將持續下滑，預估產品價格跌幅將約3%至6%。不過，工規利基型MLCC在客戶端拉貨動能增溫，產品價格可望小幅下跌1%至2%，甚至有機會持平，相對有撐，車規MLCC因採年度報價，則將維持價量平穩。（編輯：趙蔚蘭）1110614