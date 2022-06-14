紙本五倍券兌領近尾聲 國泰世華兌付106億元居冠
2022/6/14 18:50
（中央社記者鄭鴻達台北14日電）財政部今天表示，截至13日為止，紙本振興五倍券累計兌付1.91億張、總金額新台幣956億元，在60家兌領金融機構中，以國泰世華銀行兌付總金額106億元最多，占全體11.1%。
財政部今天發布新聞稿指出，紙本五倍券自去年10月15日開始接受店家兌領，截至今年6月13日止，國內60家金融機構累計兌付1.91億張，總金額新台幣956億元，分別占領券總張數1.92億張99.4%及領券總金額961億元99.5%，兌付進度與同期間三倍券相當。
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財政部進一步分析，以金融機構統計，國泰世華銀行兌付總金額106億元最多，占全體11.1%，台灣銀行及第一銀行分別兌付99億元、10.3%，以及80億元、8.4%，居第2及第3，中華郵政兌付39億元、4%居第11，8家公股銀行合計兌付429億元，佔整體44.8%。
財政部也提醒，依「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點」第6點規定，紙本五倍券兌領期限至6月30日。截至6月13日止，尚有4.7億元，占領券總金額0.5%未兌領，店家應把握最後半個月兌領期間。（編輯：趙蔚蘭）1110614
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