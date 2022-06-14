更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

紙本五倍券兌領近尾聲 國泰世華兌付106億元居冠

2022/6/14 18:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北14日電）財政部今天表示，截至13日為止，紙本振興五倍券累計兌付1.91億張、總金額新台幣956億元，在60家兌領金融機構中，以國泰世華銀行兌付總金額106億元最多，占全體11.1%。

財政部今天發布新聞稿指出，紙本五倍券自去年10月15日開始接受店家兌領，截至今年6月13日止，國內60家金融機構累計兌付1.91億張，總金額新台幣956億元，分別占領券總張數1.92億張99.4%及領券總金額961億元99.5%，兌付進度與同期間三倍券相當。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

財政部進一步分析，以金融機構統計，國泰世華銀行兌付總金額106億元最多，占全體11.1%，台灣銀行及第一銀行分別兌付99億元、10.3%，以及80億元、8.4%，居第2及第3，中華郵政兌付39億元、4%居第11，8家公股銀行合計兌付429億元，佔整體44.8%。

財政部也提醒，依「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點」第6點規定，紙本五倍券兌領期限至6月30日。截至6月13日止，尚有4.7億元，占領券總金額0.5%未兌領，店家應把握最後半個月兌領期間。（編輯：趙蔚蘭）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族