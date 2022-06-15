美股大多收黑 法人：台股修正探底壓力增

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（中央社記者吳家豪台北15日電）投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開的貨幣政策會議結果，美股大多收跌。法人分析，台股短線反彈告終，拉回修正探底壓力增加。

美股道瓊工業指數14日下滑151.91點或0.5%，以30364.83點作收；墜入熊市的標準普爾指數下挫14.15點或0.38%，收在3735.48點；科技股那斯達克指數小漲19.12點或0.18%，收10828.35點；費城半導體指數上揚16.886點或0.63%，收2689.890點。

台股14日受到美股持續重挫衝擊，指數開低走低，一度挫逾200點，接連失守萬六和15900點整數關卡，午盤過後跌幅收斂，一路拉抬至平盤附近，終場小跌23.61點，收在16047.37點，跌幅0.15%，成交金額新台幣2266.98億元。

產業訊息部分，電源供應器大廠台達電董事長海英俊14日出席股東會表示，6月營運可望延續5月的動能，第3季將有不錯表現，今年毛利率希望逐季往上；他看好電動車零組件業務將可快速發展。

市場傳出代工廠仁寶為提高獲利能力，將不再承接利潤有限的iPad、Apple Watch訂單。仁寶回應，不對單一客戶做評論，僅強調與現有客戶合作關係不變。

紡織大廠儒鴻董事長洪鎮海指出，通膨加劇影響消費動能，且各國中央銀行升息為全球零售業面臨隱憂，加上原物料價格、運輸費用持續上漲，為儒鴻帶來短期上的營運挑戰。（編輯：郭無患）1110615