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上櫃生技指數帶頭領漲 藥華藥股價衝高保瑞亮漲停

2022/6/15 10:52
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（中央社記者韓婷婷台北15日電）生技類股近來佳音頻傳，股王藥華藥罕見藥在歐美銷售持續創佳績，保瑞14日宣布砸新台幣60億元併購安成藥，壯大CDMO，激勵今天股價飆上漲停價210元，帶動類股人氣加溫，上櫃生技指數逾2%領先各大類股。

藥華藥今天漲勢持續推動股價早盤最高來到480元，再創歷史新高價，昨天重訊公布併購案的保瑞則開高衝上漲停價210元，德英也見到漲停價41.4元，醣聯、合一漲幅都超過6%，北極星-KY、長聖（6712）、中天、中裕、台康生等多檔個股漲幅都超過3%。

從類股漲幅看，上櫃生技指數早盤勁揚2.22%，表現亮眼。

台微體13日宣布，旗下長效緩釋配方關節炎止痛藥物 TLC599，與國際製藥大廠 Endo International plc 簽訂商業化合約，台微體將可獲得里程碑金6.7 億美元（約新台幣200億元），是歷來生技產業最大金額的合作案，為台灣新藥廠注入一劑強心針。

藥華藥在實質業績支撐下，獲得投信法人買盤進駐推升，股價持續攀高，今天以480元再度刷新歷史新高價。

保瑞藥業繼5月收購伊甸生醫竹北廠後，昨天宣布以新台幣約60億元併購安成國際藥業，取得安成100%股權，積極布局營運版圖，展現成為全球重要委託開發暨製造服務（CDMO）的企圖心。

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泰福生技14日宣布與中裕新藥就抗體藥物複合體及雙特異性抗體開發生產合作，雙方將從前端研發到生產與銷售攜手並進，期在CDMO市場攻下一城。

泰福生技指出，雙方合作將製程升級到可以承接生產技術更高的抗體藥物開發生產，泰福主攻前端基因發展、試產等開發後，交由中裕新藥進行藥物生產製造，在生產量能與成本控管均能有效控制成本，發揮綜效效益，未來產品更具有未來競爭力。（編輯：潘羿菁）1110615

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