鳳凰旅遊談妥赴日包機 迎疫後商機

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（中央社記者江明晏台北15日電）迎接疫後解封，鳳凰旅遊觀察，不少旅客搶訂寒假過年檔期旺季機位，鳳凰已與虎航、華航洽談下半年赴日包機，因應團體解禁需求。

鳳凰旅遊今天召開110年度股東大會，通過各項財務報表、盈餘分配、盈餘轉增資發行新股案，配發股東每股現金股利1元、股票股利1元。

因為新冠肺炎疫情持續嚴重影響旅遊業，鳳凰董事長張巍耀先前以「田螺含水過冬」勉勵員工，並出售不動產及投資收益等因應措施，去年保住獲利，隨著國際解封加快，下半年有望迎接旅遊業久違的春天。

鳳凰指出，近期國際解封速度加速，台灣也縮減居隔時間，散客自由行需求增加，以美國、日本、韓國、東南亞、歐州等地區詢問度較明顯提高。2023寒假過年檔期，已有不少旅客搶訂旺季機位並完成開票。

鳳凰持續優化「機加酒輕鬆GO」訂位機制，讓旅客依需求快速搜尋出最適合的班機飯店產品組合，並即時確認、完成預訂。另提供自由行機加酒產品，包括歐洲河輪、巴士之旅、巴黎、布拉格、英國、北歐等機加酒，以及美國國家公園、加拿大極光、土耳其、紐澳地區自由行。

針對日本線，鳳凰除依正常航班路線班次陸續恢復增加產品，並已與虎航洽談下半年東北新潟及四國岡山、高知包機及華航11月山陰地區鳥取賞楓包機，以因應團體解禁需求。

郵輪部分，鳳凰歌詩達郵輪船票「翡翠海岸號」明年過年春節航程已上架；2023年3月至8月盛世公主號郵輪東北亞規劃包船申請，約40航次，其他路線也積極規劃疫後產品，待適當時機上架。

鳳凰表示，盼疫情緩和，政府訂出明確邊境解封及解除團體出境旅遊禁令時程，好讓業者為旅遊市場早日恢復正常做準備。（編輯：蘇志宗）1110615