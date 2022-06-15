台泥子公司NHOA 獲羅馬兩大機場儲能充電站案

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台泥子公司NHOA旗下專責發展電動車快充和超快充基礎設施的Atlante Co. 14日宣布取得羅馬機場營運商ADR的重要標案，將在當地兩處機場建置結合儲能的電動車充電站。（台泥提供）中央社記者賴言曦傳真 111年6月15日

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（中央社記者賴言曦台北15日電）台泥子公司NHOA旗下專責發展電動車快充和超快充基礎設施的Atlante Co. 14日宣布取得羅馬機場營運商ADR的重要標案，將在當地兩處機場建置結合儲能的電動車充電站。

台泥今天透過新聞稿表示，Atlante Co.繼在米蘭國際機場建置儲能與充電站後，再度於羅馬菲烏米奇諾國際機場（Fiumicino）及錢皮諾機場（Ciampino）建置結合儲能的電動車充電站。

台泥提到，Atlante Co.同時也與義大利加油站品牌IP，簽署電動車充電站合作協議，將在義大利北部和中部交通密度高的主要道路，建置34個快速及超快速充電站。

台泥表示，董事長張安平今年4月赴義大利拜訪IP高層，因而促成這次兩項重要合作案的簽訂。

張安平表示，歐洲電動車普及率比台灣高，能源相關布局在歐洲的效果遠比台灣好，目前NHOA的技術，可以把車內已衰退的電池，取出後裝到儲能系統繼續使用，此舉可延長最少5到7年的電池壽命及使用週期，符合循環經濟的趨勢。

張安平日前也在台泥循環能源科技股東會上，回應股東提問時指出，21世紀能源會成為人類成敗主要因素，而台泥目前正在高雄小港興建的電池廠將是台灣最先進的電池廠。

台泥表示，Atlante Co.將在羅馬菲烏米奇諾國際機場內打造100%由再生能源太陽能供電的充電站，包括在出入境站點和停車場，設置至少8個超快速充電站，提供來自世界各地的旅客超快速充電體驗。（編輯：郭無患）1110615