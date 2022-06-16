前4月國銀對中小企業放款1693億 達標率近5成

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（中央社記者謝方娪台北16日電）今年前4月國銀對中小企業新增放款新台幣1693.73億元，較去年同期下滑，不過年度目標達成率仍達48.39%，4月單月對中小企業新增放款608.28億元，創今年單月新高。

金管會今天公布，截至今年4月底本國銀行對中小企業放款餘額達8兆8580億元，4月新增放款608.28億元，前4月新增放款1693.73億元，相比今年度預期新增放款目標3500億元，達成率已近5成。

金管會銀行局副局長林志吉表示，去年前4月國銀對中小企業新增放款達1920億元，主因各部會紓困方案帶動，今年前4月國銀對中小企業新增放款規模雖稍微下滑，仍已超過年度新增放款目標3500億元的1/3。

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今年前4月對中小企業新增放款最積極的前5大銀行全為民營，依序為台新銀行新增放款266億元、玉山銀行198億元、中信銀行193億元、永豐銀行171億元、台北富邦銀行154億元。

金管會也公布，今年4月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.85％，占民營企業放款餘額比率為70.58％，分別月減0.01個百分點及月增0.02個百分點；今年4月底國銀對中小企業放款平均逾放比持平於0.26％。（編輯：翟思嘉）1110616