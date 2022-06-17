迎戰升息通膨 第一金董事長：積極強化經營韌性

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（中央社記者張璦台北17日電）第一金控股東會今天登場，通過配發1元現金股利、0.2元股票股利；第一金董事長邱月琴表示，面對升息、通膨對金融市場的衝擊，第一金將積極強化經營韌性，抵禦後疫情時代的不確定性。

第一金今天召開股東會，2021年稅後盈餘達新台幣197.39億元，創下歷史新高，會中通過盈餘分派案，每股配發1元現金股利、0.2元股票股利，派發日期後續公告。

第一金去年繳出亮眼成績單，各子公司獲利也皆呈現雙位數成長，邱月琴說，面對疫後經濟結構性的轉變及地緣政治衝突，並因應升息、通膨對金融市場的衝擊，第一金控將積極強化經營韌性，抵禦後疫情時代的不確定性與挑戰。

邱月琴指出，第一金去年以提升非銀行獲利、穩健轉型與創新為主軸，關注後疫情時代衍生的市場需求及商機，同時重視風控、內控、法遵、資安及防制洗錢的執行成效，提升集團永續經營的競爭力。

針對海外布局，第一銀行100%投資的子銀行美國第一銀行聖馬特奧分行已於今年2月開業，目前第一金融集團海外據點達45處，一銀法蘭克福分行也已獲德國聯邦金融監管局核准設立，預計今年底正式開業營運，成為首家於德國設立分行的國銀。

邱月琴表示，過去一年，COVID-19疫情隨疫苗普遍施打而逐漸獲得控制，各國陸續鬆綁防疫管制措施，經濟活動也逐步解封，重振消費信心並刺激經濟景氣，有利全球經濟復甦。

她說，第一金未來將持續掌握歐美及新南向國家疫後商機，善用集團在跨境金融服務平台優勢，以及在地化經營策略，穩健擴張海外業務。

此外，邱月琴指出，第一金將持續貫徹永續金融經營目標，並提供創新綠色金融商品及服務，引導和支持客戶低碳永續轉型。（編輯：潘羿菁）1110617