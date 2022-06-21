美股休市 法人：台股恐震盪指數空間待觀察

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（中央社記者潘智義台北21日電）台股20日重挫273.68點，在美股20日休市情形下，台股今天雖有跌深反彈的機會，但法人認為，若融資賣壓緩和，指數在震盪中有機會反彈，但小漲小跌機率仍高。

台股20日終場大跌273.68點，收在最低15367.58點，跌幅1.75%，摜破15400點關卡，成交值新台幣2649.9億元，加計盤後交易約2698.2億元。融資斷頭賣壓出籠下，單日融資餘額大減89.96億元，近3個交易日大減177.83億元，融資餘額來到2227.02億元。

美國股市20日首度因六月節 (Juneteenth) 休市。美國總統拜登去年簽署完成立法，將6月19日六月節定為聯邦假日；今年6月19日為周日，改於20日周一補假一天，紐約證交所也將之列為休市日。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然美股反映聯準會（Fed）升息利空後，台股也有機會反彈，但20日仍隨亞股補跌，加上融資賣壓出籠，仍重挫；美股20日休市，若融資賣壓減緩，台股以小漲小跌機率較高。

蔡明翰指出，本週陸續有多家公司召開股東會，搭配季底作帳行情、除權息行情，台股後續仍有機會反彈，但仍須看美股臉色。

產業動態方面，在美掛牌的面板驅動IC廠奇景光電20日宣布，下修第2季營收目標，預估季營收恐將季減22%至27%，下滑幅度高於原先預估的16%至20%。

由長榮集團「弟弟派」掌握的長榮國際近日公告買進長榮航空股票，合計買進約2.99萬張，買進金額達9.46億元。

研調機構集邦科技（TrendForce）旗下面板研究中心WitsView會員公布，6月下旬面板價格持續下跌，其中65吋及32吋電視面板分別較5月大跌10.56%及15.15%。（編輯：郭無患）1110621