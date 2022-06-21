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裕電能源發起充電服務營運商首波週年慶戰局

2022/6/21 11:50
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）今年以來，台灣電動車市場已成為各家車廠兵家必爭之地，多家企業紛紛投入電動車充電服務營運商領域，電動車開戰前，充電站率先開打，裕隆集團旗下裕電能源，率先發起充電服務營運商首波週年慶戰局。

裕電能源截至5月底，在全台充電樁數量達2500樁，堪稱全台最大充電服務營運商，並在6月率先推出裕電能源生日月限時充電優惠活動，積極搶市。

裕電能源表示，目前旗下品牌YES!來電APP會員數累積近2萬名，後台系統數據顯示近期每月每站充電使用次數持續穩定成長中，為回饋電動車主長久支持並慶祝6月裕電能源生日，6月22日至6月30日期間將推出神秘限定站點免費充電、填問卷及充電滿二送一限時活動，發起充電服務營運商首波週年慶戰局。

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裕電能源公司表示，觀察市場上愈來愈多充電服務營運商加入戰局，逐漸發展出不同的充電模式及擴大電動車充電服務更多可能性，身為全台最大充電服務營運商，YES!來電除在軟硬體持續優化外，更首次點燃充電服務營運商週年慶活動戰火，希望持續替電動車主創造服務驚喜及最佳充電體驗。

此外更積極尋找各種與車主相關的生活場域，與各大公共停車場、百貨公司、量販店、飯店及休閒娛樂場域等合作建置充電站，致力打造全台最大最完整最貼近車主生活圈的充電網絡。（編輯：郭無患）1110621

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