疫情趨緩人潮回流 遠百：業績大幅走揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）北部疫情趨緩，百貨人流回籠，遠東百貨表示，5月中旬開始業績大幅走揚，近期登場的55週年慶目標12天檔期業績可達15億，預估今年營收一定比去年成長。

隨著時間進入2022年夏季，遠東百貨邁入第55週年，今天舉行記者會宣布推出週年檔期如累計消費新台幣5500元送550元等額贈優惠活動。

遠百觀察，隨著北部疫情趨緩，以及民眾與病毒共存心態建立，業績大幅走揚、急起直追，目標週年慶12天檔期將可創造逾15億元，重回2年前水準。

遠百營運長營運長林彰豊受訪表示，今年首季業績表現不錯，但4月開始受到本土疫情爆發，業績影響最大，母親節檔期的業績等於蒸發，但隨著北部疫情趨緩，以及民眾與病毒共存心態建立，5月中旬業績開始起來，6月幾乎回籠。

其中，板橋大遠百從5月20日至6月中旬，對比去年三級警戒時，業績大幅成長300%，也對比前年同期微幅成長2%；其中，精品業績年增17%，餐飲大概回籠9成業績，占比約18%，今年業績目標突破百億水準。

整體而言，遠百截至到昨天為止，既有店業績年成長6%，加上今年1月新開幕的竹北店，年成長18%。由於去年基期低，預估今年業績一定比去年成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對今年竹北店業績，他表示，不到半年已做了29億元，即使有疫情，竹北店5月仍做了4億元業績，其中精品表現相當優異，預估竹北店今年可達55億元的業績目標。

此外，位於西門町的遠百寶慶店已有約50年歷史，將啟動拆除重建工程，預計明年底前拆除，預估重蓋、裝潢、申請執照到正式開幕還需要經歷4到5年，寶慶店現有營業規模為6000多坪，打掉重建後，將有超過上萬坪營業面積。（編輯：翟思嘉）1110621