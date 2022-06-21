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股匯齊揚 新台幣小升2.5分收29.715元

2022/6/21 17:56
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（中央社記者張璦台北21日電）台股今天強勁反彈，終場大漲361點，匯市同步走揚，新台幣兌美元今天收盤收29.715元，升2.5分，台北及元太外匯市場總成交金額11.235億美元。

台股8天急跌1300點，今天吹響反攻號角，加權指數開高走高、強勢反彈，終場大漲361.06點，收在最高點15728.64點，8大類股齊揚，成交值新台幣2389.98億元。三大法人自營商、投信、外資及陸資同步買超，合計買超265.14億元。

外匯交易員表示，今天匯市整體交投清淡，以進、出口商實質拋補為主軸，外資僅少量匯入，基本上沒什麼動作。

外匯交易員指出，市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會發表的聽證演說，同時，美元指數稍為回落整理、台股今天走高，皆為新台幣匯率提供支撐；新台幣兌美元今天開盤價為29.730元，最高29.700元、最低29.731元。

展望新台幣後勢，外匯交易員分析，聯準會接下來升息幅度、速度應依舊猛而快，因此新台幣會持續呈現偏弱整理格局。（編輯：林淑媛）1110621

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