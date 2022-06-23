看好奈米銀觸控技術 宸鴻江朝瑞：拚2年後搶市

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觸控面板廠TPK-KY宸鴻董事長江朝瑞23日在股東會表示，手機大品牌轉往內嵌觸控技術後，宸鴻外掛觸控產品現以平板、筆電應用為主，預期以中大尺寸為主的奈米銀觸控技術2年後可望搶市。中央社記者潘智義攝 111年6月23日

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（中央社記者潘智義台北23日電）觸控面板廠TPK-KY宸鴻董事長江朝瑞今天在股東會表示，手機大品牌轉往內嵌觸控後，宸鴻外掛觸控產品現以平板、筆電應用為主，預期以中大尺寸為主的奈米銀觸控技術2年後可望搶市。

江朝瑞坦言，上市時觸控手機算是很新鮮的產品，沒有競爭對手，但產品熱度增溫後，很多競爭者加入，自勝華、歐菲光等業者低價競爭以來，整個觸控面板市場已經倒了很多家業者，現在毛利率4%、5%、6%，淨利1%就不錯了。

他解釋，現在觸控手機多採內嵌式技術，宸鴻的外掛式觸控觸控已無用武之地，但產業有春、夏、秋、冬，預期外掛式觸控新產品奈米銀還要等2年才有機會；因手機觸控產品占比極小，已無明顯淡旺季之分，2022年較平淡，2023年可望有新產品獲客戶認證，營運方向的調整會比較有眉目。

他進一步說明，觸控氧化銦鎵鋅（IGZO）技術被日本廠商壟斷，所以要發展新技術，發展摺疊手機的三星目前技術尚不成熟，摺疊手機市並未真的熱起來；奈米銀是下一波有機會的產品，將來可用薄膜做摺疊產品，重量只一般觸控產品1/3。

他強調，宸鴻有150人以上的團隊投入奈米銀觸控技術，預期2025年可能成為成熟產品，屬於屏幕以外感應器技術，適中大尺寸產品，奈米銀能否成功，就看供應鏈何時成熟，以目前市況來看，預估至少2年才會成熟。

他說，疫情、俄烏戰爭仍帶來挑戰與機會，將適時調整策略，以智慧創新展開新業務、商機。

新投入車用市場布局方面，他說明，除已供美、歐車廠之外，今年打入2家中國車廠並拿到訂單，主攻電動車觸控模組，但目前營收占比不高。

對全球升息影響，江朝瑞直言，自己不是經濟專家，但現階段不是戰爭就是疫情，經濟能有多好，所以看法保守。（編輯：潘羿菁）1110623