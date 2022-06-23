中華電信攜手AWS、資拓宏宇 建構資料治理

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（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信今天宣布，與AWS、資拓宏宇攜手合作加速數位轉型，建構資料治理制度，邁開企業數位轉型關鍵一步。

數位轉型的浪潮推動各產業的需求不斷演變，不僅需要創新的技術，更需要透過數據驅動，讓企業更快達成數位轉型目標，建構資料治理制度確保資料質量，進而做好資料資產管理，是企業數位轉型中重要的一環。

中華電信表示，身為台灣的電信龍頭，每天產出千億筆的巨量資料，如何確保資料的品質，並讓資料使用者在面對巨量資料時，可以快速找到所需要的資料，進而透過資料改善作業流程、優化網路品質、進行企業決策、洞察客戶需求，進而創造客戶價值等，都是中華電信進行數位轉型的重要目標。

中華電指出，AWS提供奠基於AWS的資料治理框架，讓不同的企業和組織在雲運營中保持安全、敏捷和高效，同時可以通過資料治理框架訂定適宜的資料政策，建立資料合規保護準則及公司資料治理組織。另外，AWS認為識別資料策略、篩選出優先業務場景進行試點、建立快速規模化導入的能力是推動資料治理的三大關鍵。

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而資拓宏宇是資訊及通訊服務公司，累積30年資訊系統建置技術與軟體開發實力，擁有多項技術認證，具備大型資訊系統規劃、建置與維運經驗。

中華電信表示，透過AWS的資料治理框架與資拓宏宇技術服務，三方合作完成規劃中華電信全公司的資料治理策略、組織、制度、規範與作業流程，中華電信於今年初頒布了資料治理策略、成立資料治理委員會及三階層運作組織，定義資料治理制度中的角色與職能，朝向建構全公司數據資產、轉型成為數據驅動的企業邁進。（編輯：蘇志宗）1110623