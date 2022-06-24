立陶宛盼強化貿易 陳正祺：台灣是立國亞洲最好夥伴

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）經濟部政務次長陳正祺今天與立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯就立國農產品、食品議題交換意見。吉爾卓帝斯表達立國廠商強化雙方農產品貿易的意願，陳正祺也正面回覆表示，台灣是立陶宛在亞洲最好夥伴。

經濟部表示，陳正祺今天與吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）會談，雙方就協助推廣立陶宛農產品及立國食品商開拓亞洲市場等議題交換意見。

吉爾卓帝斯表示，此行感受到台灣民眾的熱情，尤其走訪台北國際食品展，令人驚艷。他說，參展的立陶宛國家館，展現立國農產品商對開闢亞洲新市場高度興趣，他們已做好準備，且有決心持續強化台立農產品貿易，共同擴展亞洲市場。

陳正祺回應，經濟部將利用台立兩國經濟對話平台，強化與立國貿易，包含彼此擴展銷售通路、及針對立陶宛穀物進行多元食品開發等。他說明，台灣居亞洲樞紐位置，擁有完善海空運設施，且食品科技領先，人民熱愛美食，台灣是立陶宛在亞洲的最好夥伴。

吉爾卓帝斯22日為台北國際食品展立陶宛館揭幕時，即表示立國企業界對立台貿易期待很高，盼能促成更密切的雙邊貿易，並為立國企業尋求在台灣商機與對口，推展雙邊貿易，加強在台灣推廣立國產品。

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經濟部說明，自110年12月起，即陸續介紹立陶宛商品進口給台灣的大型連鎖超市，協助雙方進行商業洽談，立陶宛啤酒已上架銷售，其他產品如巧克力等持續洽談中。

經濟部表示，已於今年4月在台北世貿一館設立「立陶宛商品展示中心」，展出立陶宛有優勢5大產業製品，包括食品、雷射、木材、琥珀與生技產業，立陶宛超過20家優良製造商參與，有助於宣介立國商品予台灣民眾（編輯：趙蔚蘭）。1110624