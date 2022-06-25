印尼總統佐科威接見劉揚偉 鴻海盼打造電動車生態系

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天上午接見鴻海董事長劉揚偉一行，劉揚偉在會談時除說明鴻海BOL商業模式，亦表達與當地企業共同打造電動車生態系統的期盼。

劉揚偉本週率團訪問印度，在與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面後轉赴印尼；印尼媒體今天報導，劉揚偉此次訪問，是鴻海集團在印尼投資計畫的後續行動。

鴻海今天晚間聲明表示，劉揚偉目前正在印尼進行商務拜會行程，今天上午與印尼總統佐科威會談，劉揚偉就鴻海推動的BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）商業模式，以及今年1月簽署多方合作備忘錄後的規劃進展，向佐科威總統說明。

鴻海指出，此次會談中，劉揚偉表達鴻海願意協助印尼政府建立相關產業人才培育機構的意願；未來鴻海也會提供印尼合作夥伴電動車技術與產品，與當地企業共同打造電動車生態系統。

鴻海表示，佐科威總統在會中指示投資部部長巴赫理（Bahlil Lahadalia），全力協助鴻海在當地投資需求。

鴻海指出，雙方會談時還交換在電池、綠色能源平台和其他電動移動產業方面的想法，並期待未來一定會有更多的合作。

劉揚偉去年10月下旬與Gogoro創辦人陸學森，在台北與巴赫理短暫會晤，初步交流討論印尼投資布局，議題聚焦在電動車與電池產業。

鴻海、Gogoro今年1月與印尼投資部、印尼電池公司（IBC, PT. Industri Baterai Indonesia）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）簽署合作備忘錄，在印尼開發永續新能源生態鏈。（編輯：林克倫）1110625