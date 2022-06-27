台積電盤中站上505元 市值重返13兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）台股盤中大漲超過350點，外資法人看好台積電（2330）先進製程喊加碼，台積電盤中股價收復新台幣500元大關，最高來到505元，大漲19元，漲幅約3.9%，市值重返13兆元，逼近13.1兆元。

外資法人看好台積電高效能運算（HPC）以及3奈米製程下半年挹注台積電業績表現，台積電近日股價低檔，加上現金殖利率後反彈有空間。

台積電美國存託憑證（ADR）25日終場上漲2.14%、來到85.92美元；外資法人於24日賣超台積電2298張，不過自營商大買台積電6514張。

台積電董事長劉德音日前在股東會中強調，車用與高效能運算需求穩定，台積電產能利用率還非常滿，今年營收將成長30%。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真日前分析，台積電在晶圓代工市占率達53.6%，遙遙領先韓國三星（Samsung）的16.3%，穩居全球晶圓代工龍頭寶座。台積電3奈米將於下半年量產，已掌握蘋果（Apple）、英特爾（Intel）及其他重量級客戶訂單，顯然客戶對台積電的3奈米製程良率、量產穩定度及產量皆較有信心。

半導體廠積極擴產，市調機構集邦科技日前預估，今年全球晶圓代工產能將增加14%，其中以28奈米及以上的成熟製程產能增加最多，增幅達20%；在台積電、聯電、中芯、華虹集團等業者積極擴產下，2024年28奈米產能將達到2022年的1.3倍水準。（編輯：楊蘭軒）1110627