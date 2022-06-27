鈊象新平台擴大海外市場 下半營運將優於上半年

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）遊戲股王鈊象今天舉行股東會，董事長李柯柱指出，新平台已經在海外市場導入，估計下半年開始發酵，整體下半年營運將優於上半年，全年仍朝成長目標邁進。

鈊象去年度營收規模突破百億，毛利近96%，大賺超過六個股本，每股純益新台幣67.21元，改寫歷史新高紀錄，董事會決議去年度盈餘擬配發現金股利50元，並以盈餘轉增資配發每股股票股利10元，合計60元股利，為歷年股利新高。

李柯柱表示，考量增加股票在外流動性，並持續擴張規模，今年選擇搭配股票及現金股利，一次配股10元，預計明年將回歸以發放現金為主。

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鈊象旗下發展六大主力APP，包括「金猴爺」、「明星三缺一」、「金好運」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」、「金虎爺」及美國遊戲授權等六大產品線的業績持續成長。今年1至5月累計稅前每股盈餘高達37.06元，較去年同期稅前每股盈餘32.52元成長，獲利表現持續亮眼。

李柯柱表示，以遊戲產業來看，下半年都會比上半年好，毛利率可望持穩；不過，疫情是一大因素。開發全新的授權遊戲平台，率先在美國推出，6月陸續在新加坡上市，目前還在打磨階段，希望愈來愈好，推升營運進一步提升。（編輯：郭無患）1110627