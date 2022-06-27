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用電大戶電價漲15% 台積電拚再生能源、機械業怨漲太多
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工研院發表氫應用發展技術藍圖 助產業掌握商機

2022/6/27 18:55
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）工研院今天發表「台灣2050氫應用發展技術藍圖」，從發電、載具、工業應用與氫氣供應面向，提出未來30年台灣氫能應用技術的發展策略，協助產業掌握氫能商機。

工研院長劉文雄表示，這次發表的「台灣2050氫應用發展技術藍圖」，是延續政府發布的2050淨零排放路徑下，運用工研院內跨領域專家規劃內容涵蓋台灣在未來30年於氫氣供應、發電應用、工業應用、載具應用，及法規標準、基礎設施等氫應用發展等面向。

根據「台灣2050氫應用發展技術藍圖」規劃，台灣將以淨零為目標，發展混燒與專燒氫氣的燃氣發電方式，並逐步取代以往燃燒化石燃料的發電機組以降低碳排。

工研院在工業應用上，鋼鐵與石化產業可利用氫氣冶金、使用低碳氫以降低製程碳排，半導體製程所產生的大量餘氫也可加以回收發電。

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在交通載具上，依照國發會淨零碳排路徑預估，台灣2050新掛牌道路用車全電動化，預估2050全年達40萬輛。其中高載重、長途運輸的如大型客車與貨車，更有25%將以氫燃料發電。

工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示，藍圖規劃中，建議可在台灣西岸分別設立北、中、南三大氫應用園區，包括搭配北部既有電廠改以混氫發電、中部離岸風電規劃綠氫生產，以及南部既有石化鋼鐵聚落的氫應用。（編輯：蘇志宗）1110627

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