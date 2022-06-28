金管會列3數據喊話 台股基本面仍穩健

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（中央社記者謝方娪台北28日電）景氣擴張力道趨緩，加上電價即將大漲，外界憂心股市基本面受衝擊，金管會強調，目前台股基本面仍然穩健，且國內總體經濟仍持續成長，金管會將持續觀察各項因素對股市的影響。

國發會27日公布景氣燈號亮出連續第3顆綠燈，不過景氣擴張力道趨緩，加上經濟部電價費率審議會拍板電價平均漲幅達8.4%，市場憂心衝擊股市基本面，下半年前景恐不妙。

金管會證期局副局長高晶萍強調，影響股市基本面因素非常多，從上市櫃公司營收獲利和國內總體經濟觀察，台股基本面仍屬穩健，金管會也會持續觀察各項因素對股市可能的影響。

高晶萍列舉3大數字證明台股基本面仍有撐，第一是今年截至5月底台股本益比達12.3倍，第二是現金殖利率達4.2%、加計股票股利達4.36%，第三是上市櫃公司前5月累計營收達新台幣16.86兆元，年增10.15%。

國內總體經濟方面，高晶萍說，財政部公布5月出口達420.8億美元，創歷年單月次高，前5月出口年增20.1%，且出口創下連23紅；經濟部公布前5月外銷訂單2804.6億美元，年增242.7億美元、增幅9.5%，均顯示總體經濟持續成長。（編輯：趙蔚蘭）1110628