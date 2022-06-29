竹科寶山二期擴建爭議 管理局：墓地遷葬尊重家屬

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（中央社記者張建中新竹29日電）竹科管理局辦理寶山二期擴建計畫，傳出逼遷祖墳的爭議。管理局表示，除盡力爭取從優補償外，辦理墓地遷葬以尊重家屬為先，絕無逕自遷移民眾祖墳情事。

媒體報導，竹科管理局辦理寶山二期擴建計畫，基地內包含有178年歷史的鄭家墓園，家屬希望原地保留，雙方鬧得不愉快，管理局挨批與死人搶地。

竹科管理局今天發布聲明表示，辦理寶山二期擴建計畫，依法辦理都市計畫變更、環境影響評估及用地取得相關作業。

對於本案範圍內受影響的墓地、墓主及民眾，竹科管理局除優先鼓勵墓主自行遷葬，並加發遷葬、塔位及儀式費等各項補償及獎勵金，管理局亦與寶山鄉公所合作，補助興建納骨塔相關工程費用，希望將衝擊與不便降至最低，也對受影響的民眾表達深切的歉意。

竹科管理局指出，目前多數墓主已與管理局完成協議，管理局於今年2月發文通知已同意協議價購的所有權人，開始辦理搬遷事宜並撥付價款，因鄭家墳墓尚未同意自行遷葬，管理局並未發文鄭家要求搬遷墳墓，更無逕自起掘鄭家墳墓一事。

竹科管理局表示，墓地遷移程序主管機關為鄉公所，非管理局權責，鄉公所受理墓主申請遷移時，確認骨灰罐及骨骸罐的數量為遷移的必要程序，並非媒體所述須把骨骸全部拿出來陳列，管理局也已協調公所清點時依起掘狀況彈性處理。

竹科管理局指出，相關人員辦理這案，皆以尊重先人及家屬的審慎態度處理，並考量所有權人權益，委託專業估價師查估市價作為協議基礎，爭取以從優條件辦理。

寶山二期擴建計畫案範圍內經文化部文化資產局審定，並無有形文化資產及疑似考古遺址，竹科管理局表示，鄭家墳墓亦經新竹縣文化資產委員會的決議不指定古蹟，且不登錄歷史建築及紀念建築。

竹科管理局強調，鄭氏家族對地方歷史及經濟發展脈絡深具意義，正研議將保存相關紀念文物並設置紀念碑，表彰鄭氏家族對新竹發展的重要貢獻。

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竹科管理局表示，科學園區擴建開發攸關國家科技及經濟發展，仍需在民眾權益與文化保存間取得平衡。這案已多次召開公聽會、說明會及協議價購會議，與土地、地上物所有權人及墓主一對一溝通協議，也積極多次拜訪所有權人、地方團體及民意代表進行溝通協調。

此外，在法律授權範圍儘量從寬從優認定，以維護所有權人最大的權益，竹科管理局指出，對於尚有不足之處，管理局將虛心檢討，持續研議適當的解決方案，讓科技發展與地方人文歷史軌跡共存。（編輯：趙蔚蘭）1110629